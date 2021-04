Douane houdt stiptheidsactie op Brussels Airport: “We krijgen steeds meer taken, zonder overleg”

Everberg Bosbrand in Everberg is snel onder controle

30 maart De brandweer van Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant is dezenamiddag opgeroepen voor een bosbrand in Everberg. Omstreeks 14 uur snelden de hulpdiensten ter plaatse. “Het vuur was snel onder controle en er vielen geen gewonden”, stelt commissaris Johan Van Humbeeck. “Met dit weer kan het vuur zich echter snel verspreiden. We hebben dus onmiddellijk alle voorzorgsmaatregelen genomen en niets aan het toeval overgelaten. Er is dan ook nog een hele tijd nageblust. De brandoorzaak is momenteel onbekend, maar er is geen indicatie van kwaad opzet.”