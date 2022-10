“Door energiecrisis gaan er nog lijken uit de kast vallen”: school zoekt extra fondsen om leerlingen met financiële problemen te blijven helpen

Zaventem“Als we kansarmoede met ons solidariteitsfonds willen blijven bestrijden, hebben we nood aan extra middelen.” In secundaire school ZAVO trekt men door de energiecrisis aan de alarmbel omdat gevreesd wordt dat nóg meer leerlingen de schoolfactuur of hun boeken niet meer zullen kunnen betalen. “Bedrijven, ouders en leerkrachten: help ons zodat wij onze leerlingen kunnen blijven ondersteunen”, klinkt het.

Zowat drie jaar geleden merkte de boekhouding van het ZAVO op dat heel wat rekeningen onbetaald bleven en het zo niet verder kon. Die problematiek zorgde immers niet alleen voor financiële zorgen bij de school, maar meteen rees de vraag of de schoolfactuur wel betaalbaar was. Daarom nam de school de vzw Krijt, een organisatie die met scholen samenwerkt voor kansrijk en betaalbaar onderwijs, onder de arm. Die vzw bracht in kaart hoe zowel het beleid als de leerlingen, ouders en leerkrachten kijken naar het kostenbeleid en de schoolrekening. In de nasleep daarvan werd het ZAVO’s solidariteitsfonds opgestart. Dat fonds focust op leerlingen die niet genoeg middelen hebben om bijvoorbeeld de schoolrekening te kunnen betalen, maar ook geen geld hebben voor een rekenmachine, bril of een warme winterjas. Sinds de oprichting in 2020 werden zo al vijftig leerlingen geholpen.

Middelen van gemeente

Maar de toekomst van het fonds staat wel op het spel. Dat zegt Vanessa Debièvre, coördinator van de gelijke onderwijskansen op het ZAVO. “Met de crisis die ons te wachten staat, gaan er nog lijken uit de kast vallen”, klinkt het weinig hoopvol. “Het fonds is ontstaan dankzij de middelen van de gemeente Zaventem”, pikt ZAVO-boekhoudster Tamara Naets in. “Daarmee hebben we al een vijftigtal leerlingen kunnen helpen, maar dat volstaat nog lang niet. Daarom is fondsenwerving echt wel essentieel als we onze leerlingen willen blijven ondersteunen.”

Dat die oproep er nu komt, is niet toevallig. “Eerst en vooral was het afgelopen maandag de Dag van de Armoede, maar natuurlijk speelt ook de energiecrisis een grote rol”, legt Vanessa Debièvre uit. “We hebben geen glazen bol, maar we gaan ervan uit dat de vraag naar financiële hulp de komende maanden door de fors gestegen energieprijzen zal toenemen. En dat terwijl de vraag nu al groter dan het aanbod is.”

Maar hoe merkt de school op wanneer een kind in financiële moeilijkheden zit? “Dat kan op verschillende manieren zijn”, aldus nog Debièvre. “Onder meer onze leerlingenbegeleiders, die enkele leerlingen nauwlettend opvolgen, ontdekken die problematiek. Vaak gaan die financiële problemen gepaard met andere problemen. Maar ook de leerkrachten zelf kunnen melden wanneer ze een probleem vermoeden. Dat kan onder meer wanneer ze zien dat een leerling zonder boeken of laptop naar school komt. Tot slot is er op Smartschool een meldknop voorzien waarmee iedereen gemakkelijk een kwetsbare situatie kan melden.”

Gesprek met ouders

Zodra er een probleem vastgesteld wordt, schiet de school in actie. “Na de melding is er een gesprek tussen de ouders en de school om de situatie te bespreken”, vertelt Tamara Naets. “Het kan gebeuren dat we beslissen om iemand niet te helpen, omdat de middelen ook beperkt zijn. We beperken ons daarom ook alleen tot de hulp die in functie van het leerproces is. Als een leerling bijvoorbeeld geen centen heeft om mee op vrijblijvende skireis te gaan, gaan we daar niet in tussenkomen. Bij de eindreis doen we dat bijvoorbeeld wel, omdat die verplicht is. Daarna gaan we op zoek naar geschikte begeleiding, al vragen we in ruil wel een engagement. Een voorbeeld daarvan is dat het gezin een afspraak maakt bij het OCMW.”

Wie de school en dus ook de kwetsbare leerlingen wil helpen, kan een QR-code scannen op de website van het ZAVO.

