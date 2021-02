Dit wil je niet meemaken: gloednieuwe oprit besmeurd met frituurolie na afvalophaling

“Toen ik dinsdag na mijn werkdag thuiskwam, wist ik niet wat ik zag”, vertelt Michaël, die al enkele jaren in de woning in de Rode Kruislaan in Zaventem woont, maar zijn oprit afgelopen lente heraanlegde. “De hele oprit was besmeurd met frituurolie. Ook de blauwe natuursteen van de buurvrouw hing vol met het goedje. Al snel werd duidelijk dat dit het gevolg was van de afvalophaling. Natuurlijk is dit de fout van de buur die de frituurolie in de afvalzak stak, maar bij Interza hadden ze dit toch even kunnen melden?”