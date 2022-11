Dinsdag geen ophaling van restafval in Nossegem en Sterrebeek door syndicale actie

Zaventem Schepen trakteert afvalopha­lers op chocolade voetballen

Zaventems schepen Wim Driesen (Open Vld) heeft de afvalophalers van Interza donderdagmiddag in de bloemetjes gezet. Of beter: in de chocolade. Hij deed dat in het kader van de Week van de Afvalophaler.

17 november