Dikke maand nadat speler scheidsrechter aanviel, opnieuw wedstrijd van Infinity Vilvoorde stilgelegd: “Wie onze visie niet volgt, vliegt buiten”

‘De Rand’ zoekt uitbaters voor cafés in gemeen­schaps­cen­tra De Kam en de Lijsterbes

Zowel voor het café van gemeenschapscentrum de Lijsterbes in Kraainem als voor dat van gc De Kam in Wezembeek-Oppem is vzw ‘De Rand’ op zoek naar een zelfstandig uitbater, die tegelijkertijd ook conciërge is.