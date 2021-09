Dieven proberen in te breken bij… alarminstallateur: zaakvoerder werpt inbreker tegen grond, andere kan wel ontkomen

Kort na 7 uur stapte Frederic Munes van de onderneming Protection for Building, al twintig jaar gespecialiseerd in het beveiligen van woningen, de trap in zijn huis in de Hector Henneaulaan in Zaventem af. “Ik had even voordien het alarm afgezet en toen ik beneden kwam, stond ik plots oog in oog met een man”, vertelt Frederic. “Ik ben meteen beginnen te roepen, waarop de man en een kompaan de vlucht namen. Eén van hen vluchtte in de richting van het park Mariadal, terwijl de andere op een fiets sprong en in de richting van de Brusselse ring reed.”