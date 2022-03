Diegemstraat in paasvakantie onderbroken door werken

Kraainem/Zaventem Sociaal project in klooster Visitatie krijgt Vlaamse subsidies

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) maakt geld vrij voor de restauratie en herbestemming van het slotklooster Visitatie in de Hebronlaan op de grens van Kraainem met Zaventem. In dat klooster komt een opvanghuis voor moeders en kinderen in nood.

23 maart