Dief steelt twee maal uit zelfde winkel (met tussenpauze van 9 dagen)

Kraainem Thaiboks­club niet langer welkom in sporthal: “Gemeente vindt onze sport te geweldda­dig”

De zowat vijftig leden van thaiboksclub Thaigo Muay Thai zijn vanaf september niet meer welkom in de gemeentelijke sporthal van Kraainem. Dat heeft het schepencollege beslist. De reden is opvallend: de gemeente vindt de sport té gewelddadig, al spelen er ook wel andere factoren mee. Oprichter Tigaut Geyns (28) zit met de handen in het haar. Of bestaat er toch nog een kans op een verlengd verblijf in de sporthal?

18 mei