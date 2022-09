Dertiger smokkelt halve kilo cocaïne in maag

De dertiger was op 2 mei geland met een vlucht vanuit Curaçao. Dat is een route die wel vaker gebruikt wordt door drugsmokkelaars en door de douane dan ook nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Toen de dertiger geen duidelijkheid kon geven over zijn reisbestemming en bovendien geen urinetest kon afleggen, werd hij voor een scan overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij 32 bolletjes cocaïne in zijn maag had zitten, goed voor 520 gram, met een zuiverheidsgraad van meer dan 80 procent. Het parket eist dinsdag een gevangenisstraf van 36 maanden tegen de man. Diens advocaat pleitte voor een straf met uitstel. “Hij heeft meteen de feiten bekend en zo goed mogelijk meegewerkt aan het onderzoek”, klonk het. “Hij zit in grote geldproblemen, omdat hij geen job heeft en zes kinderen moet onderhouden. Er was hem 1.500 euro beloofd voor dit transport en hij is uit financiële noodzaak op dat aanbod ingegaan.” Het vonnis valt op 18 oktober.