Dertiger riskeert gevangenisstraf van 30 maanden voor mishandeling van partner: “Het koppel heeft zich verzoend”

De dertiger was na een eerdere gevangenisstraf ingetrokken bij zijn vriendin in Zaventem maar die relatie verliep uitermate moeizaam, door het druggebruik van de man maar ook door zijn controlerende en jaloerse houding. Eén en ander zorgde regelmatig voor wrijvingen, en leidde in september 2022 tot een eerste politietussenkomst, maar op 13 oktober 2022 liep het dan volledig uit de hand.

“De moeder van meneer belde eerst de politie omdat haar zoon in een agressieve bui naar zijn vriendin was getrokken”, zei het parket. “Bij aankomst van de politie beweerden zowel meneer als zijn vriendin dat alles in orde was, maar enkele uren later belden buren dan de politie, omdat ze geroep en gekrijs hadden gehoord”. De vrouw vertoonde duidelijke verwondingen in het aangezicht en verklaarde dat ze door haar partner was mishandeld en met een mes was bedreigd omdat die haar verdacht van ontrouw.