Dertiger bijt in wang vriendin: “Hij verdacht me van ontrouw”

De man woonde na een eerdere veroordeling in bij zijn vriendin. Rozengeur en maneschijn was het allerminst door zijn drugsverslaving en zijn dominante persoonlijkheid. De politie diende dan ook meermaals tussen te komen. Op 13 oktober van vorig jaar liep de situatie volledig uit de hand. De man trok in een een agressieve bui naar zijn vriendin. Zijn moeder voelde de bui al hangen en verwittigde de politie, waarna een patrouille even langsging bij hun thuis. “Niets aan de hand”, klonk het bij het koppel, waarna de agenten opnieuw vertrokken. Lang duurde de vrede niet want al snel hoorden buren geroep en getier. De agenten gingen opnieuw langs en troffen de vrouw met veerwond aangezicht aan. “Hij heeft me bedreigd met een mes omdat hij me verdacht van ontrouw”, klonk het. “Daarna heeft hij ook in mijn wang gebeten.” Het parket vordert gezien zijn uitgebreid strafregister 30 maanden cel. “Dit had veel erger kunnen aflopen”, klonk het. De verdediging verzocht om een straf met probatie-uitstel. “Hij is nu in begeleiding en de twee hebben zich verzoend”, pleitte de verdediging. Uitspraak op 4 mei.