Dertig ton goederen geblokkeerd op Brucargo: parket voert onderzoek naar fiscale fraude door Aziatische webwinkels

Machelen Kerklaan wordt eenrich­tings­straat en krijgt tonnagebe­per­king

19 mei De Kerklaan in Machelen wordt een eenrichtingsstraat en zal ook verboden worden voor zwaar vervoer. Dat heeft de gemeenteraad dinsdagavond beslist. Wanneer de tonnagebeperking en het eenrichtingsverkeer ingevoerd zullen worden, is nog niet helemaal duidelijk. Het is al zeker wachten tot wanneer de Kerklaan heraangelegd is.