Deel centrum donderdagvoormiddag zonder water door werken

Tongeren Twintiger steelt acht maanden lang pakketten bij vorige werkgevers: 37 maanden cel

Een 21-jarige man uit Brussel is veroordeeld tot een celstraf van 37 maanden omdat hij acht maanden lang pakketten stal bij vorige werkgevers. De twintiger maakte gebruik van zijn werkuniform om ongemerkt pakketten in zijn bestelwagen in te laden en kon gelinkt worden aan 23 diefstallen. In een logistiek bedrijf in Tongeren ging hij met 25 tablets aan de haal.

23 januari