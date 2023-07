Dan toch veroordeling voor verkeersagressor: “Geen twijfel”

Grimbergen en Zaventem organise­ren samen G-sportkam­pen

Jaarlijks organiseren zowel de gemeente Grimbergen als de gemeente Zaventem in de zomer een G-sportkamp. Dat is een sportkamp voor kinderen en jongeren tussen 10 en 20 jaar met een beperking. Dit jaar werken de twee gemeenten nauwer samen bij de organisatie. Hierdoor kunnen inwoners van de twee gemeenten makkelijker aan een kamp deelnemen in de andere gemeente.