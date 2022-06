Corona dwarsboomde 910 jaar Nossegem in 2020, dus viert dorpsraad nu 910+2de verjaardag: “Mikken op 1.500 bezoekers”

NossegemDe Zaventemse deelgemeente Nossegem blaast dit jaar 912 kaarsjes uit. Niet echt een jubileumjaar, maar komende zondag wordt er toch een verjaardagsfeest gehouden. “Omdat we in 2020 ons feest voor het 910-jarig bestaan in het water zagen vallen, vieren we nu zondag het 910+2-jarig bestaan”, klinkt het bij de organisatie. Er worden zowat 1.500 bezoekers verwacht.

Alles was klaar om in 2020 de 910de verjaardag van Nossegem te vieren, tot het coronavirus roet in het eten strooide. “Het hele programma lag vast voor het Pinksterweekend van twee jaar geleden, maar we moesten alles noodgedwongen uitstellen”, vertelt Gerrit Andries van de dorpsraad van Nossegem. “Gelukkig hadden we nog geen affiches en flyers gedrukt zodat we geen financieel verlies leden. Net als alle organisatoren van evenementen dachten we in 2020 dat we het feest één jaar moesten uitstellen, maar ook vorig jaar dwarsboomde het coronavirus onze plannen.”

Zelfde programma

Maar komende zondag staat niets het verjaardagsfeest van de Zaventemse deelgemeente in de weg. Al is het niet langer 910 jaar Nossegem, maar wel 910+2 jaar. “De naam van het feest is eigenlijk het enige verschil met de plannen van twee jaar geleden”, verduidelijkt Gerrit Andries. “Het hele programma konden we namelijk behouden.”

Quote Dankzij verschil­len­de onderne­mers uit groot-Zaventem zijn we erin geslaagd om een prachtig programma in mekaar te knutselen. Zonder die onderne­mers hadden we dit alles niet kunnen organise­ren Gerrit Andries

En dus wordt 910+2 jaar Nossegem zondag geopend met een aperitiefconcert om 10.30 uur. Om 12 uur gaat vervolgens de barbecue de luxe van start. “Mensen moeten zich wel op voorhand inschrijven”, aldus nog Andries. “De 400 plaatsen zijn bijna allemaal volzet, dus wie er nog bij wil zijn, moet zich haasten.” Om 14 uur zorgt de Vilvoordse folkband ‘Op ’t goe vallend oeit’ voor de nodige ambiance in de tent. In de naburige kinderboerderij ‘Ons Kakelhof’ vindt dan weer een kindernamiddag plaats. Kinderen kunnen er buiten ravotten, dieren verzorgen, in de zandbak spelen, langs de grimestand gaan en allerlei spelletjes spelen. Ook Clown Poppy tekent er present. Voorts staan nog optredens van de Zaventemse rockgroep Rosebud (18 uur), Mother Mercury (20 uur) en Level Six (22.30 uur) op het programma. Alles vindt in een tent aan het voetbalveld van SK Nossegem plaats. Het verjaardagsfeest van de Zaventemse deelgemeente wordt afgesloten met een fuif waarbij dj Steff achter de draaitafels staat.

Minder budget

“Daar waar we de 900ste en 905de verjaardag nog met een feest van drie dagen vierden, kiezen we er nu voor om alles op één dag te doen. Simpelweg omdat we over minder budget beschikken. Maar dankzij verschillende ondernemers uit groot-Zaventem zijn we er toch in geslaagd om een prachtig programma in mekaar te knutselen. Zonder die ondernemers hadden we dit alles niet kunnen organiseren”, besluit Gerrit Andries.

De toegang tot het feestgebeuren is gratis. Meer informatie op www.nossegem.be.