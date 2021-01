“Communicatiefoutje” zorgde voor chaos in luchthavengebouw Zaventem

Melsbroek Wie wint getouwtrek om oudste C-130? Gemeente Steenokker­zeel, of gaat ie toch naar luchtmacht­ba­sis Bevekom?

25 december Nu ons land deze week het eerste van zeven A400M-legervliegtuigen ontvangen heeft, barst de strijd om zijn voorganger los. Gewezen minister van Defensie André Flahaut wil de oudste C-130 naar de luchtmachtbasis in Bevekom halen, maar dat zint de vzw Dakota in Melsbroek niet. “Tegen dat het toestel een waardige plek in Bevekom krijgt, groeit er al een boom op”, klinkt het bij het documentatiecentrum. De vzw stuurde - net als de gemeente Steenokkerzeel - een brief naar huidig Defensieminister Ludivine Dedonder.