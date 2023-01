Commotie rond stopzetting verkoop 10-beurtenkaart en abonnementen zwembad door nakende prijsstijging: sportschepen legt uit waarom

Brussel Advocate Julie Crowet (32) verdedigde topterro­rist: “Een man vertelde hoe hij zijn vrouw verloor in de Bataclan. De tranen rolden over ieders wangen”

De levensloop van advocate Julie Crowet (32) is zelfs in het Brusselse justitiepaleis — waar ze nochtans wel wat gewoon zijn — apart te noemen. Een moeilijke thuissituatie, een assisenzaak waarbij haar broer betrokken was en zelfs een akkefietje waarbij ze zelf voor de rechter belandde. Nu mag ze al enkele jaren zelf de toga dragen. Dieven, inbrekers, drugsdealers en zelfs een bekende terrorist hebben geen geheimen voor haar. Met één constante: nooit neemt ze een blad voor de mond. Daar blijkt ons gesprek geen uitzondering op te zijn. “Het terreurproces in Parijs was beter georganiseerd dan hier.”

