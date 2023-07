Chiro waarschuwt voor oplichters: “Koop zeker geen koekjes of paaseieren”

“Wij hebben momenteel geen verkoopactie lopen”, zegt Kim Coleman van Chiro Zaventem. De jeugdbeweging werd onder meer door een oud-leider op de hoogte gebracht van oplichters die van deur tot deur gaan in naam van Chiro Zaventem. “We roepen iedereen dan ook op om zeker niets te kopen van die oplichters.”

De jeugdbeweging betreurt dat onverlaten de naam van Chiro Zaventem gebruiken om geld op te halen. “Want op deze manier zullen de inwoners van de gemeente wantrouwig zijn wanneer we in februari zelf de straat op gaan om centjes in het laatje te krijgen.”