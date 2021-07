Chaos rond coronacertificaat: vanaf vandaag kun je niet zonder op reis, maar niemand die het zal controleren

Zaventem Net wanneer we weer met vliegtuig op vakantie mogen, hangen stakingen op luchthaven in de lucht

22 juni Tot 40.000 passagiers per dag verwacht Brussels Airport in de zomer en net nu dreigen de vakbonden met stakingsacties. Aanleiding is een sociaal conflict bij de luchthavenuitbater, waar volgens de bonden na eerdere ontslagen mogelijk nog werknemers moeten vertrekken. “We weten dat iedereen graag op vakantie wil, maar we moeten onze verantwoordelijkheid voor het personeel ook opnemen”, klinkt het bij de bonden.