Canadese riskeert 40 maanden cel voor smokkel 35 kilo cannabis

45 maanden cel voor smokkel syntheti­sche drugs: “50.000 euro beloofd”

Een dertigjarige man uit Letland is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 45 maanden omdat hij betrapt was op de smokkel van synthetische drugs. De man moest die via Dubai naar de Malediven brengen. Volgens de dertiger had hij het geld nodig om voor zijn gezin te zorgen.