Canadees veroordeeld voor cannabissmokkel: “Hielp vriend”

VGC maakt 68.000 euro vrij voor aanstel­ling extra cursisten­be­ge­lei­der: “Docenten moeten zich kunnen richten op lesgeven”

Omdat de cursisten in het volwassenenonderwijs in Brussel steeds jonger worden en een grotere nood aan begeleiding en zorg nodig hebben, investeert de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) 68.656 euro in de aanstelling van een extra cursistenbegeleider.