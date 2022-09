Buurtwerk Zaventem-Noord huldigt nieuwe muurschildering in

Buurtwerk Zaventem-Noord en de kunstacademie sloegen afgelopen zomer de handen in elkaar voor het nieuwe buurtproject. “Met de muurschildering wilden we het eigenaarschap over de muur teruggeven aan de buurtbewoners”, legt buurtwerker Noémie Peeters uit. “Zowel mensen uit de buurt als van de kunstacademie hebben eraan meegewerkt.” Op de muur staan verschillende schilderijen, elk met een eigen twist. “Iemand van de kunstacademie had enkele ontwerpen gemaakt, waar de deelnemers uit konden kiezen. Nadien mochten ze het zelf uittekenen.”

Het resultaat is een muurschildering die opnieuw kleur in de buurt brengt, waar voordien gewoon een lange grijze muur stond. Maar naast het opfleuren van de wijk, was er ook een sociaal aspect aan verbonden. “Mensen die enkele straten van elkaar woonden maar elkaar nog niet leerden kenden, konden dat dankzij het schilderen wel doen. Het was heel mooi om op die manier samen te werken”, vertelt Peeters.

“Door buurtbewoners samen een fijne plek te laten creëren, voelen ze zich betrokken en thuis” voegt bevoegd Schepen Alihsan Ozkan (open-vld) toe. “Als gemeente ondersteunen we graag zulke projecten, waarin we mensen met elkaar verbinden en tegelijkertijd investeren in onze buurten. Er zijn al heel wat mensen een kijkje gaan nemen en iedereen is laaiend enthousiast. De buurt fleurt er echt mee op.” Dat kan Peeters alleen maar beamen: “We hebben tot nu toe enkel positieve reacties ontvangen”, glundert ze.

Volledig scherm © Marc Baert

