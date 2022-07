Buurtbewoners en leden Kunstacademie toveren grijze muur om tot kunstwerk

Zaventem Vakbonden dreigen met nieuwe acties bij Brussels Airlines “omdat directie pas op 22 augustus wil onderhande­len”

De driedaagse staking bij Brussels Airlines is nog maar net achter de rug of daar is de volgende stakingsdreiging bij de luchtvaartmaatschappij al. De vakbonden overwegen de komende weken acties te ondernemen omdat de directie pas op 22 augustus wil onderhandelen.

27 juni