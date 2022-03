Buurt ergert zich aan gigantisch stort in voortuin van huis met spoorloze eigenaar. “Er is niet meteen iets aan te doen en wat erger is: mensen komen er doodleuk afval bijgooien”

Zaventem Gemeente maakt nieuwe zitbank van gekapte boom

In de Sportstraat in Zaventem hebben gemeentearbeiders donderdag een nieuwe zitbank geplaatst. Geen gewone bank, maar wel eentje die gemaakt is van een oude boom die in de luchthavengemeente gekapt werd. “Op die manier krijgt de boom hier toch nog een tweede leven”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld).

