Brusselse ring zaterdagnacht helemaal afgesloten door plaatsing fietsbrug

De werken starten zaterdagavond om 22 uur. Om de twee gigantische brugdelen over de Brusselse ring te plaatsen, worden twee grote kranen ingeschakeld. Die kranen moeten op de snelweg staan, waardoor de ring in beide richtingen afgesloten wordt. Het is een complexe operatie die in één nacht wordt afgerond om de hinder voor het verkeer te beperken. Tot zondagochtend 7 uur moet het verkeer in beide richtingen via de naastgelegen R22 rijden. Grote omleidingen zijn met andere woorden niet nodig.