Brusselse Ring drie uur eerder dan voorzien weer open: nieuwe brug succesvol geplaatst

UpdateDe ring rond Brussel in Zaventem is zondag rond 11 uur weer opengegaan, 3 uur eerder dan voorzien. De nieuwe brug van de Hector Henneaulaan is succesvol geplaatst. Dat heeft De Werkvennootschap, die de werken uitvoerde, laten weten. Normaal gezien zou de Brusselse ring afgesloten zijn van zaterdagavond om 20 uur tot zondagmiddag om 14 uur, maar de werken verliepen vlotter dan voorzien.

Eind juni vorig jaar werd het eerste deel van de nieuwe brug op de Hector Henneaulaan in Zaventem over de Brusselse ring gehesen. Nu was het tweede deel aan de beurt, dat zo groot is als een half voetbalveld. Om de veiligheid van de arbeiders en de weggebruikers te garanderen, werden zowel de Brusselse ring als de Hector Henneaulaan van zaterdagavond 20 uur afgesloten voor alle verkeer. Dat zou zo blijven tot 14 uur op zondag, maar door goed projectmanagement en een vlot verloop van de plaatsing van de nieuwe brug kon de aannemer de ring drie uur vroeger dan verwacht openstellen. De aannemer verwachtte initieel zelfs dat de plaatsing 38 uur zou duren, maar kon dat door innovatieve technieken te gebruiken, reduceren tot minder dan de helft.

De extra hinder voor het zondag(na)middagverkeer blijft dus beperkt. Op de buitenring en op de E40 vanuit Leuven waren er zondagvoormiddag vertragingen van rond een half uur.

2.000 ton

De plaatsing van de brug gebeurde op spectaculaire wijze: het gevaarte, dat met 106 op 27 meter de oppervlakte van een half voetbalveld benadert, werd van de werfzone vlak langs de ring, waar het in elkaar gezet was, onder de al aanwezige brug doorgereden. Nadien werd de constructie een kwartslag gedraaid, zodat hij in de goede richting kwam te liggen.

Het rijden en draaien nam zaterdagavond een kleine twee uur tijd in beslag. De rest van de nacht en ochtend werd besteed aan het omhoog krikken van de brug, die net geen 2.000 ton weegt. Een honderdtal kijklustigen uit de buurt zag dat alles goed en vlot verliep.

Zwakke weggebruikers

De brug van de Hector Henneaulaan over de Brusselse ring, die uit de jaren 70 van vorige eeuw dateert, was dringend aan vervanging toe. Voor fietsers en voetgangers was de weg ook niet veilig genoeg. De nieuwe brug krijgt een afgescheiden fietspad, aparte busbanen en een strook voorbehouden aan voetgangers. Opvallend is de groene ecopassage die vorm krijgt op de brug: ook dieren zullen zo op een veilige manier de ring kunnen oversteken. In totaal wordt de brug 44 meter breed, meer dan een verdubbeling van de 16,5 meter breedte van de oude brug.

De werken startten in april 2021 en gebeurden in verschillende fases. De eerste brughelft is eind juni 2022 op zijn plaats gezet. De oude brug werd enkele maanden later afgebroken: verkeer kon zich vanaf toen verplaatsen via het nieuwe brugdeel. Met de plaatsing van het tweede brugdeel is de laatste belangrijke horde genomen. In de zomer van 2024 worden alle werken afgerond.

Het hele project heeft een kostenplaatje van om en bij de 38 miljoen euro.

