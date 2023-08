Brusselse Binnenring vrijgemaakt na ongeval ter hoogte van Zaventem-Henneaulaan: nog halfuur file vanaf Strombeek-Bever

2,3 miljoen reizigers in Brussels Airport vorige maand

In de eerste maand van de zomervakantie zijn 2,3 miljoen passagiers gereisd via de luchthaven Brussels Airport, of 5 procent meer dan in juli 2022. Door de nieuwe vakantieregeling in het Franstalig onderwijs was de vakantie-uittocht voor het eerst meer gespreid, meldt de luchthaven vrijdagochtend.