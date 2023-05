Brusselse Binnenring vrijgemaakt na ongeval in Zaventem

Rust lijkt weerge­keerd in Zavo: nog slechts twee procent meer leerlingen dan op normale schooldag afwezig

In secundaire school Zavo is donderdag nog slechts twee procent meer leerlingen dan op een normale schooldag afwezig na de dramatische gebeurtenissen van afgelopen vrijdag in het nabijgelegen station. Volgens de directie gaat het om zowat veertig leerlingen die uit angst nog niet naar school komen.