Brussels Airport zet eerste werknemers op straat als gevolg van coronacrisis

Met een nettoverlies van om en bij de 200 miljoen euro is 2020 een rampzalig jaar voor de luchthaven van Zaventem. Door de coronacrisis is het vandaag nog steeds bijzonder kalm op Brussels Airport. De luchthavenuitbater liet woensdag nog weten dat het momenteel aan een besparingsplan werkt en dat ontslagen niet uitgesloten zijn. En nu blijkt dat enkele werknemers diezelfde dag al te horen kregen dat ze binnenkort op straat staan. “Het klopt dat de eerste betrokkenen woensdag van hun ontslag op de hoogte werden gebracht”, geeft Nathalie Pierard, woordvoerder van Brussels Airport, toe. “Daarnaast werd de voorbije maanden de samenwerking met een honderdtal externe consultants stilgelegd. Of er nog meer ontslagen zullen volgen, is nog onduidelijk. Samen met de sociale partners bekijken we of er vrijwillige vertrekkers zijn of mensen op brugpensioen kunnen gaan.”