Brussels Airport verwacht vanaf morgen 40.000 passagiers: “Mogelijk langere wachtrijen door strengere controles op reisdocumenten”

Brussel/Noordrand Bliksemin­slag en waterover­last: brandweer moet tientallen keren uitrukken door stormweer

4 juli Het korte, maar hevige onweer heeft zondagmiddag zowel in Brussel als in de noordrand voor wat problemen gezorgd. De Brusselse brandweer moest zeventien keer uitrukken, terwijl brandweerzone Vlaams-Brabant West zowat twintig oproepen in de noordrand kreeg. Daar waren vooral in Zaventem en Kraainem interventies. In Etterbeek sloeg de bliksem in op een woning, maar zonder erg.