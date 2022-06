Brussels Airport verwacht 4 miljoen passagiers in zomermaanden: 74 procent van aantal reizigers van voor coronacrisis

Door personeelstekorten was het de voorbije weken al lang aanschuiven op luchthaven in het buitenland. Onder meer op Britse luchthaven maar ook in het Nederlandse Schiphol stonden lange wachtrijen. Enkele weken geleden leefde de vrees dat dat ook hier het geval zou zijn aangezien op Zaventem ruim duizend vacatures open stonden. Maar inmiddels werd dat aantal teruggebracht tot 590. Om passagiers die op zoek zijn naar praktische informatie over hun traject doorheen de luchthaven zo goed mogelijk te ondersteunen, zet Brussels Airport volop in op digitale tools. Niet alleen werd vorig jaar een online tool ontwikkeld om te weten wanneer men het best naar Zaventem komt voor een specifieke vlucht, ook de chatbot BRUce rechtsonder de website van Brussels Airport helpt passagiers. Geven ze hun vluchtnummer in, dan krijgen ze alle informatie en updates over hun vlucht.