Brussels Airport opent drive-intestcentrum op parking 4

ZaventemOp Brussels Airport is zondagmiddag op parking 4, vlakbij de drop-offzone, een drive-intestcentrum geopend. Daar zullen reizigers zich van in hun wagen kunnen laten testen.

Sinds 1 januari moeten vakantiegangers die meer dan 48 uur in een rode zone verbleven zich verplicht op de dag van hun terugkeer laten testen. Zeven dagen later volgt een tweede test. In de tussentijd moeten de reizigers verplicht in quarantaine. Om terugkeerders massaal te kunnen testen, verhoogde Brussels Airport haar testcapaciteit van 2.000 naar 8.000 tests per dag. Afgelopen weekend openden om die reden al twee nieuwe testcentra op Zaventem: eentje aan de bushaltes en eentje in de aankomsthal. Maar sinds zondagmiddag is ook een drive-intestcentrum operationeel.

Spreiding

“In dat drive-intestcentrum, dat op parking 4 geïnstalleerd werd, kunnen mensen zich van in hun wagen laten testen”, zegt Emir Sadiki, projectmanager van Ecolog, de uitbater van de testcentra op Zaventem. “Door meerdere testcentra te openen, kunnen we de reizigers wat spreiden en voorkomen we dat ze lang moeten aanschuiven”, vult Ihsane Chioua Lekhli, woordvoerder van Brussels Airport, aan. “Het voordeel van het drive-intestcentrum is dat de reizigers eerst hun wagen kunnen oppikken in de parkings om zich vervolgens te laten testen.”

Terwijl in de drie nieuwe testcentra terugkeerders getest worden, is het testcentrum vóór de vertrekhal dat in september de deuren opende bedoeld voor mensen die op vakantie vertrekken en een negatieve test nodig hebben om het land van hun bestemming binnen te mogen.