Brussels Airport ontvangt 2,2 miljoen passagiers in juli “Meer dan verwacht”

In juli kozen 2.223.105 passagiers voor Brussels Airport voor hun vakantie of reis. “Brussels Airport zet de positieve tendens verder, want dit is opnieuw het beste maandresultaat sinds het begin van de crisis in maart 2020.”

Het is nog steeds niet hetzelfde aantal als in juli 2019, voor de coronacrisis, maar het is wel een hoger aantal dan waar Brussels Airport op rekende. Een hele vooruitgang en een heropleving voor de luchthaven.