Brussels Airlines en Brussels Airport winnen ‘strijd’ om Rode Duivels: na korte verhuis naar Charleroi kiest voetbalbond opnieuw voor Zaventem

Afgelopen zomer was er nog heel wat te doen over de keuze van de voetbalbond om met de Litouwse luchtvaartmaatschappij KlasJet van op Charleroi te vliegen. De vakbonden klaagden toen immers de werkomstandigheden bij die maatschappij aan. Zo zou het personeel een hongerloon betaald krijgen, al werd dat bij de firma zelf weerlegd. Bij Brussels Airlines betreurde men toen dat de Rode Duivels met een andere maatschappij naar hun EK-bestemmingen vlogen. Dat was echter slechts van korte duur, want voor de twee WK-kwalificatiewedstrijden in Estland en Rusland (tegen Wit-Rusland) koos de voetbalbond vorige maand opnieuw voor Brussels Airlines, al werd toen wel van op Charleroi vertrokken.

Qatar en Engeland

Maar nu keert onze nationale voetbalploeg terug naar Zaventem. De komende drie jaar vertrekken zowel de Rode Duivels als de Red Flames er met toestellen van Brussels Airlines naar de grote tornooien en alle kwalificatiewedstrijden. Zo trekken de Duivels onder meer naar het WK in Qatar en de Flames naar het EK in Engeland. De Bruyne en co zullen vervolgens ook in 2024 met Brussels Airlines van op Zaventem naar het EK in Duitsland vliegen. Morgen stappen de Rode Duivels op een toestel van Brussels Airlines naar Turijn, waar ze donderdagavond de halve finale van de Nations League tegen Frankrijk spelen.

“We zijn erg blij en trots om onze samenwerking met Brussels Airlines voor de komende 3 jaar te verlengen”, zegt Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond. “Brussels Airlines is een sterk Belgisch merk, dat zeer goed past bij de Rode Duivels en de Red Flames. We kijken ernaar uit om te profiteren van hun uitstekende service en comfort. Het feit dat het contract ook de reizen van onze Belgische Red Flames omvat, is een belangrijk onderdeel geweest in de voortzetting van ons partnership.”

Fans

“Als Belgische luchthaven in het hart van Europa, vinden we het belangrijk om onze Belgische sporters in de kijker te zetten en hen op de best mogelijke manier te verwelkomen”, laat CEO van Brussels Airport Arnaud Feist weten. “We weten hoe belangrijk het is voor atleten om comfortabel te reizen en we zijn er trots op dat de Rode Duivels en de Red Flames het comfort van Brussels Airlines kiezen om naar hun belangrijkste toernooien te vliegen”, vult Peter Gerber, CEO van de luchtvaartmaatschappij aan. Hij laat ook nog weten dat de fans van de Duivels en de Flames bij Brussels Airlines terecht kunnen om de spelers op verplaatsing aan te moedigen.