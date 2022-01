Brugdekken maandenlang geblokkeerd door faillissement aannemer: fietsbrug over Brusselse ring pas in lente klaar

Halle BINNENKIJ­KEN. Melissa opent bijzondere B&B aan rand van ‘sprookjes­bos’: “Wakker worden terwijl reetjes door de weide huppelen. Zalig!”

Melissa Julian (55) vond als Amerikaanse een carrière en de liefde van haar leven in ons land. Ze werkte onder andere voor de Europese Unie maar gooide het roer om en verbouwde met haar man hun woning tot bed and breakfast. Alles is er lokaal geproduceerd, van het eten tot de koffiekopjes toe. Het mooie uitzicht op het Hallerbos krijg je er gratis bij. Wij namen al eens een kijkje in het nieuwe gastenverblijf aan de rand van het sprookjesbos.

9 januari