Brandweer moet vos van zes verdiepingen hoog gebouw halen

De vos doolde rond op het dak van het gebouw dat nog in volle opbouw is. Hoe het diertje op het dak wist te geraken, is niet duidelijk. Het slaagde er echter niet meer in om op eigen houtje beneden te geraken, waardoor de brandweer ingeschakeld werd. Die kon de vos uiteindelijk uit zijn penibele situatie redden. Hij werd vervolgens op een veilige plek in de natuur vrijgelaten en koos meteen het hazenpad.