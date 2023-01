Brandstichting, een loslopend varken, vechtpartijen en agenten bekogeld met vuurpijlen: drukke oudejaarsnacht voor politie

Zaventem/Wezembeek-OppemVan het vuurwerkverbod was weinig te bespeuren in Zaventem en Wezembeek-Oppem tijdens Nieuwjaarsnacht. In verschillende straten werd vuurwerk afgestoken en aan een appartementsgebouw werd een vuilnisbak in brand gestoken. In totaal kreeg de politie Zaventem een 20-tal meldingen en moest ze bijstand verlenen aan buurgemeente Wezembeek-Oppem, waar politieagenten met vuurpijlen bekogeld werden.

“Het was een behoorlijk drukke nacht voor onze mensen”, zegt Ellen Vanderpoel van de politiezone Zaventem. Tijdens oudejaarsnacht kwamen er ongeveer 20 meldingen binnen bij de politie, voornamelijk over vuurwerkgebruik. In totaal werden zeven pv’s opgesteld. “We namen ook een grote hoeveelheid vuurwerk in beslag”, aldus Vanderpoel. Aan een appartementsgebouw op de Batticelaan in Sint-Stevens-Woluwe werd nog een vuilnisbak in brand gestoken. En twee mensen werden opgepakt voor openbare dronkenschap in de loop van de nacht.

Vechtpartij

De politie moest ook uitrukken voor een vechtpartij tussen een groepje jongeren in de Heidestraat in Zaventem. Daar zou een discussie zijn geweest over vuurwerk. “Maar bij aankomst was het probleem al opgelost.” Het ging dus voornamelijk om kleine incidenten in Zaventem.

Maar buurgemeente Wezembeek-Oppem had minder geluk. Daar kwampte de politie met zwaardere situaties. De Zaventemse politie verleende onder meer bijstand voor een vleesvarken dat was losgebroken en zich op de openbare weg begaf in Wezembeek-Oppem. “Het dier werd uiteindelijk teruggebracht door een team van Animal Rescue Service vzw.”

Vuurpijlen richting politie

Even later moest de politie van Zaventem voor de tweede keer uitrukken naar Wezembeek-Oppem. “Onze collega’s daar werden tijdens een interventie bekogeld met vuurpijlen door jongeren”, vertelt Vanderpoel. Het ging om een 20-tal tieners. Een aantal onder hen kon onstnappen, negen jongeren kregen een pv. Zij riskeren een GAS-boete tot 350 euro. Er vielen gelukkig geen gewonden bij het incident.

Ook in andere gemeenten en provincies waren er problemen rond agressie met vuurwerk naar politie hulpverleners toe.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.