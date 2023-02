Luxueus sporten met behulp van personal trainers en geavanceerde technologie? Het kan binnenkort in het Sterrebeekse David Lloyd-complex

Inbrekers slaan 36 keer toe op 2 maanden:”Kenden kneepjes van het vak”

Drie Albanezen riskeren gevangenisstraffen van 40 maanden tot vijf jaar voor minstens 36 inbraken. De drie sloegen twee maanden tijd toe in de Vlaamse rand rond Brussel, in de hoofdstad zelf, en in Waals-Brabant. “Het is duidelijk dat het hun enige bedoeling was om zoveel mogelijk inbraken te plegen”, aldus het parket.