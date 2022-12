Stilstaand verkeer sinds 20 uur op de Tramlaan wegens gladheid op de baan: strooidiensten ter plekke

“Het verkeer staat helemaal stil op de Tramlaan, tussen de kruising met de Zeenstraat en de kruising met de Leopold Nantierlaan”, vertelt Marnix Van de Cauter, die zelf ook geen kant meer op kan sinds 20 uur zondagavond. “Richting het centrum van Sterrebeek is er een kleine helling. Daardoor geraken de bussen en de andere voertuigen niet verder, het is dan ook spekglad.”

“Achter mijn wagen tel ik minstens nog 20 auto’s, en voor mij ook. Het is best mogelijk dat er ondertussen nog meer zijn bijgekomen. Er is heel wat ongerustheid onder de mensen. De hulpdiensten zijn zelf nog niet ter plaatse kunnen komen. Waarschijnlijk kunnen zij ook niet verder door de plotse gladheid op de baan. Voorlopig weten we dus nog niet wanneer we thuis zullen arriveren vanavond.”