Meerdere ongevallen door gladde wegen: “Blijf binnen als je niet noodzakelijk ergens heen moet”

ZaventemDoor de gladde wegen zijn er in en rond Zaventem al meerdere ongevallen gebeurd. Zo stond het verkeer op de Tramlaan in Sterrebeek een tweetal uur volledig stil. Door ijzelvorming op de weg konden de auto’s en bussen geen kant op. In de Konijnenstraat raakte een bestuurder dan weer de controle over het stuur kwijt. En ook ter hoogte van het Novotel ging een auto van de baan.

“Het verkeer stond helemaal stil op de Tramlaan in Sterrebeek, tussen de kruising met de Zeenstraat en de kruising met de Leopold Nantierlaan”, vertelt Marnix Van de Cauter, die zelf ook een tweetal uur geen kant op kon zondagavond. “Richting het centrum van Sterrebeek is er een kleine helling. Daardoor raakten de bussen en de andere voertuigen niet verder, het was er dan ook spekglad.”

“Achter mijn wagen telde ik minstens nog 20 auto’s, en voor mij ook. Het is best mogelijk dat het er meer waren. Onder de mensen heerste heel wat ongerustheid. De hulpdiensten konden zelf niet meteen ter plaatse komen. Waarschijnlijk konden zij ook niet verder door de plotse gladheid op de baan. Het heeft een tijdje geduurd vooraleer we wisten wanneer we huiswaarts konden keren.” Rond 21.30 uur slaagden de strooidiensten van de politie erin om toch ter plekke te komen. Het verkeer kon hervatten rond 22 uur.

Volledig scherm © Marnix Van de Cauter

Tegels

Voor Micha Bijvank viel er helaas wat meer schade op te meten. “Ik probeerde vanop de Konijnenstraat, dichtbij de apotheek, mijn straat in te draaien toen ik de controle over het stuur verloor”, vertelt hij. “Ik reed maximum 15 kilometer per uur, maar ben toch heel de berg afgegleden. Op het kruispunt liggen tegels in plaats van asfalt, dat maakte het waarschijnlijk nog gladder.” Iets verderop kwam de wagen tot stilstand op een borduur. “Mijn voorbumper is er af, en er lekt ook vloeistof uit de auto. Rijden zit er helaas niet meer in.”

Bijvank was niet de enige die op de straat in de problemen kwam. “Ik zag ook een Renault Twingo een draai van 360 graden maken, en een Audi botste op bijna dezelfde plek als ik tegen de borduur. Die bestuurder kwam er wel vanaf met blikschade. We hebben geprobeerd contact op te nemen met de politie om de straat af te zetten of te strooien, maar voorlopig hebben we nog geen reactie gekregen. Door de situatie op de weg zullen ze het vermoedelijk te druk hebben.” En ook ter hoogte van het Novotel raakte een bestuurder van de baan.

Volledig scherm Micha Bijvank verloor de controle over het stuur in de Konijnenstraat. © Micha Bijvank

Blijf thuis

“Veel mensen werden deze avond verrast door de plotse ijzelvorming”, zegt Alain Habils, woordvoerder van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. “De combinatie van de regenval en de koude temperaturen zorgde ervoor dat het heel snel heel glad werd.” Hoeveel incidenten er precies zijn voorgevallen is nog onbekend. “Maar op een bepaald ogenblik waren al onze ambulances wel uitgereden. Het ging vooral om valpartijen van voetgangers of fietsers, al vonden er ook enkele auto-ongevallen plaats. De voorbije uren zijn al heel druk geweest. Stilaan lijkt het toch wat rustiger te worden op de baan. Morgen worden zachtere temperaturen voorspeld, hopelijk zorgt dat voor verbetering.” Voor de mensen thuis heeft Habils nog een boodschap. “Blijf vooral binnen als je niet noodzakelijk ergens heen moet”, besluit hij.

