Boze reizigers op Brussels Airport : “In mijn land gebeuren zulke dingen niet, dit kan alleen in België”

vilvoorde START.huis is klaar voor de start: maak vanaf 24 juni kennis met 6 eerste startende onderne­mers die er onderdak vinden

Op 24 juni opent START.huis in Vilvoorde. Een initiatief van de stad om mensen die willen starten met ondernemen een kans geven om hun product of diensten uit te testen voor het grote publiek. Het belangrijkste bij het project is dat dat kan in een veilige en weinig risicovolle omgeving. “En kunnen ze daarna op eigen benen staan of ontdekten ze dat ondernemen niets voor hen is? Dan is de opzet geslaagd!”

15 juni