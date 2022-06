Boletaslikkers opnieuw voor rechter

De twee mannen en een vrouw waren respectievelijk op 13 maart, 20 maart en 27 maart op de luchthaven geland, telkens met een vlucht vanuit Curaçao. De eerste man, 54 jaar oud, had 74 bolletjes ingeslikt, goed voor 1,57 kilogram cocaïne. Naar eigen zeggen was hij op café getrakteerd door een ronselaar en had die vervolgens gezegd dat hij een wederdienst verwachtte. De vijftiger was op het aanbod ingegaan omdat hij geen inkomen had en de ronselaar hem 4.000 beloofde. De vrouw smokkelde 47 bolletjes waarvan ze een deel had ingeslikt en een deel vaginaal had ingebracht. Ook zij had naar eigen zeggen gehandeld uit geldnood. De tweede man, een zestiger die 99 bolletjes of 1,34 kilogram had ingeslikt, verklaarde dan weer dat hij zware schulden had en zijn opdrachtgevers beloofd hadden die te betalen. Daarbovenop zou hij nog eens 3.000 euro krijgen. De drie gaven toe dat ze in het verleden ook al dergelijke feiten hadden gepleegd, waarop het parket voor hen gevangenisstraffen van 40 maanden vorderde.