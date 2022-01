Bijna 9,4 miljoen passagiers op Brussels Airport in 2021: daling van 64 procent in vergelijking met recordjaar 2019

Zaventem/Brussel Na rechter nu griffier in quarantai­ne: vonnis over incident in asielcen­trum opnieuw uitgesteld

De Brusselse correctionele rechtbank heeft maandag nog geen vonnis kunnen vellen over een Senegalese man die het afgelopen zomer te bont had gemaakt in het asielcentrum in Zaventem. Het vonnis is uitgesteld naar 17 januari omdat de griffier in quarantaine is. Eerder was het vonnis al eens uitgesteld omdat de rechter die de zaak behandeld had, in quarantaine was.

10 januari