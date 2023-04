Bijna 20 procent bestuurders geflitst tijdens flitsmarathon

Op 30 april gaat Machelen de nacht in op de tonen van new wave

De New Wave Parties van Zebedeüs waren jarenlang een vast begrip in de regio, dit tot grote vreugde van de zwarte brigade die dan met puntschoenen, opgezette kapsels, neergeslagen blik en gebogen schouders over de dansvloer zweefde op de tonen van The Cure, Anne Clark, The B52’s en andere new wave-coryfeeën. Ook vandaag is Joost Robberechts trouwens nog steeds actief als dj en Zebedeüs staat nog altijd synoniem voor de beste new wave-muziek.