Bib opnieuw decor van Ezelsoor

Brussels Game Festival schot in de roos

In evenementenhal The Egg in Anderlecht vonden liefhebbers en aanbieders van gezelschapsspellen elkaar dit weekend. Voor het Brussels Game Festival was de eerste editie indoor, na enkele jaren in het Jubelpark. De organisatie kon rekenen op een heel mooie opkomst. Op zaterdag was het festival zelfs helemaal uitverkocht.