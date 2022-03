Bewoner betrapt inbreker: massale zoekactie met helikopter

Steenokkerzeel/Zemst Bewogen alcoholcon­tro­le in zone KASTZE: 15 bestuur­ders positief, twee ongevallen en twee chauffeurs die willen ontsnappen

Politiezone KASTZE (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) heeft in de nacht van zaterdag op zondag alcoholcontroles op de Brusselsesteenweg in Zemst en op de Luchthavenlaan in Melsbroek gehouden. Het werden uiteindelijk bewogen controles, want twee bestuurders reden de E19 in de verkeerde richting op en vijftien automobilisten bliezen positief.

17 maart