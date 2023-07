Holebi’s ‘bekeren’ gebeurt ook bij ons veel vaker dan u denkt: “Een mannelijke hand ‘zou mijn fantasieën terugdrin­gen’. En dus betastte hij me intiem”

Het federaal parlement stemt donderdag een wet die pogingen om mensen uit de lgbtq+-gemeenschap ‘te genezen’, strafbaar maakt. Want die praktijken komen ook in ons land vaker voor dan u misschien denkt, en niet noodzakelijk in de marge van de samenleving. Wij spraken met Jean-Philippe en Fabienne, twee slachtoffers van zulke praktijken. “Door mijn fantasieën in scène te zetten, zou hij me ervan verlossen. En zo moest ik plots naakt op hem gaan liggen.”