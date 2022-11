Bewakingsagenten DHL voeren actie tegen hoge werkdruk

Rapport: Europese regeringen hacken telefoons van burgers en niemand die dat contro­leert

Er moet Europees toezicht komen op afluisterpraktijken door lidstaten. Afluisterapparatuur wordt nu op grote schaal misbruikt: landen beroepen zich op hun nationale veiligheid, terwijl dat in veel gevallen helemaal niet aan de orde is. Dat is de belangrijkste conclusie van een rapport dat de Nederlandse Europarlementariër Sophie in ’t Veld dinsdagochtend heeft gepresenteerd.

8 november