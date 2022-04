Beterschap bij luchtvaartsector: Meer dan 1 miljoen passagiers op Brussels Airport in maart

meise Restotip. Proeven bij nieuwe Frituur Elien: “Mijn grote droom sinds ik twee jaar oud was”

Elke week gaan wij op zoek naar nieuwe plekjes of nieuwe concepten waar je lekker kan eten of drinken. Van take away diensten tot brunch, nieuwe restaurants en frituren. We zetten ze graag voor jullie in de kijker. Vandaag is Elien Panneels (29) aan de beurt. Zij droomt als van kleins af van een eigen frituur en maakte die droom recent waar. Vind hier meer leuke tips uit jouw buurt.

8 april