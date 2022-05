Beschermde en 102 jaar oude Villa Coppin te koop, maar u moet er wel wat voor neertellen: “Misschien wel mooiste woning van Zaventem”

‘Het kasteeltje’, zo wordt de 102 jaar oude Villa Coppin langs de Vilvoordelaan door rasechte Zaventemnaars weleens genoemd. De villa, die pal langs de spoorlijn tussen Leuven en Brussel ligt, werd in 1920 ontworpen door de Brusselse architecten Antoine Laenen en Clément Verhas. Zij deden dat in opdracht van François Coppin-Van Geetsom, de oprichter van de leerlooierij ‘Tanneries de Saventhem’. Villa Coppin werd opgetrokken in cottagestijl, met verwijzingen naar de art-nouveaustijl. Het pand is volledig onderkelderd en staat in directe verbinding met de omringende tuin via grote raampartijen.